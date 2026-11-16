OSR: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OSR liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OSR die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 0.5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch