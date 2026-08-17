OSR stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OSR hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0.3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 71.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OSR 1.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch