Osotspa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Osotspa hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.50 Prozent auf 172.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch