Osotspa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Osotspa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.31 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Osotspa ein EPS von 0.230 THB je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Osotspa mit einem Umsatz von insgesamt 5.74 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.60 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 2.45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch