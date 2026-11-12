Osotspa gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Osotspa hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.31 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.230 THB je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 5.74 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Osotspa 5.60 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch