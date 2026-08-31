OSK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

OSK hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Mit einem EPS von 0.05 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als OSK mit 0.050 MYR je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde auf 572.3 Millionen MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 520.5 Millionen MYR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch