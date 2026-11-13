Osisko Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Osisko Development lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.19 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.800 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 19.4 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Osisko Development 4.4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch