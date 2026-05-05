Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’003 -1.0%  SPI 18’393 -0.9%  Dow 48’942 -1.1%  DAX 23’991 -1.2%  Euro 0.9165 0.0%  EStoxx50 5’764 -2.0%  Gold 4’524 -1.9%  Bitcoin 62’927 2.5%  Dollar 0.7840 0.5%  Öl 114.2 4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
GameStop2274310UBS24476758Nestlé3886335Intel941595Partners Group2460882Novartis1200526SAP345952Swiss Life1485278Luzerner Kantonalbank125293061Amazon645156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: AMD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Wall-Street-Favoriten: Diese Dividenden-Stars empfehlen Analysten für 2026
HSBC bleib zuversichtlich: Warum die Bank trotz Weltlage auf eine Aktien-Rally setzt
XRP vor Bullenrun? Experten analysieren Fundamentaldaten für den nächsten Marktzyklus
Ausblick: Wolfspeed mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...

OSI Systems Aktie 721864 / US6710441055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.05.2026 05:09:13

OSI Systems Inc. Q3 Income Falls

OSI Systems
219.76 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - OSI Systems Inc. (OSIS) released a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $40.22 million, or $2.33 per share. This compares with $41.13 million, or $2.40 per share, last year.

Excluding items, OSI Systems Inc. reported adjusted earnings of $44.96 million or $2.60 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.0% to $453.25 million from $444.35 million last year.

OSI Systems Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $40.22 Mln. vs. $41.13 Mln. last year. -EPS: $2.33 vs. $2.40 last year. -Revenue: $453.25 Mln vs. $444.35 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 10.30 To $ 10.55 Full year revenue guidance: $ 1.825 B To $ 1.867 B

Nachrichten zu OSI Systems Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu OSI Systems Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?

Wir sprechen mit dem US-Experten Alexander Berger über die aktuell wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten. Während im vergangenen Jahr vor allem Trumps Zollpolitik im Fokus stand, sind es heute geopolitische Spannungen, politische Unsicherheit und die Geldpolitik der USA, die das Marktgeschehen bestimmen.

USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?

Inside Trading & Investment

04.05.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Historische Bezüge
04.05.26 Marktüberblick: DHL haussiert nach starken Zahlen
04.05.26 Durchwachsene Vorgaben zum Wochenauftakt
04.05.26 USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?
30.04.26 Die Magnificent 7 als Technologiezentrum der Märkte
30.04.26 Julius Bär: 12.24% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Lonza Group AG, Swissquote Group Holding SA, Flughafen Zurich AG
28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’546.31 19.90 SNWB3U
Short 13’823.23 13.97 SE3BRU
Short 14’338.04 9.00 STRBXU
SMI-Kurs: 13’003.33 04.05.2026 17:30:11
Long 12’484.29 19.90 S33BNU
Long 12’197.62 13.97 SMWBHU
Long 11’664.01 8.91 S7MBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie letztlich in Grün: Privatkonten in den USA starten in 2027
Rheinmetall-Aktie trotzdem fester: Quartalsumsatz niedriger als erwartet
UBS Aktie News: UBS am Vormittag im Plus
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Montagnachmittag fester
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag tiefer
Deutsche Bank-Aktie trotzdem im Minus: Ratingagentur Fitch erhöht den Ausblick
NVIDIA Aktie News: NVIDIA schiebt sich am Montagabend vor
Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag stark gefragt
UBS Aktie News: UBS tendiert am Montagmittag tiefer

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.