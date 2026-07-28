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Oshkosh Truck Aktie 958840 / US6882392011

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28.07.2026 13:57:43

Oshkosh Corporation Q2 Profit Drops

Oshkosh Truck
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(RTTNews) - Oshkosh Corporation (OSK) released earnings for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $183.2 million, or $2.92 per share. This compares with $204.8 million, or $3.16 per share, last year.

Excluding items, Oshkosh Corporation reported adjusted earnings of $180.1 million or $2.87 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.7% to $2.915 billion from $2.732 billion last year.

Oshkosh Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $183.2 Mln. vs. $204.8 Mln. last year. -EPS: $2.92 vs. $3.16 last year. -Revenue: $2.915 Bln vs. $2.732 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 11.00 Full year revenue guidance: $ 11.00 B

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Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

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Short 15’387.50 13.87 SWBWSU
Short 15’976.99 8.79 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’472.84 28.07.2026 13:54:34
Long 13’885.63 19.49 SXBF7U
Long 13’575.89 13.74 S0BF1U
Long 12’996.54 8.90 SPSB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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