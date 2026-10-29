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29.10.2026 13:19:00
Oshkosh Corporation Bottom Line Falls In Q3
(RTTNews) - Oshkosh Corporation (OSK) announced a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $138.4 million, or $2.22 per share. This compares with $196.2 million, or $3.04 per share, last year.
Excluding items, Oshkosh Corporation reported adjusted earnings of $150.1 million or $2.41 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.7% to $2.841 billion from $2.688 billion last year.
Oshkosh Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $138.4 Mln. vs. $196.2 Mln. last year. -EPS: $2.22 vs. $3.04 last year. -Revenue: $2.841 Bln vs. $2.688 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.50 To $ 9.50 Full year revenue guidance: $ 11.0 B
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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