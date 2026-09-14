OSG: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

OSG hat am 11.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 5.57 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14.97 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OSG in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.10 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch