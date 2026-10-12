OSG gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OSG hat am 09.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 107.56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 38.38 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51.15 Milliarden JPY – ein Plus von 32.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OSG 38.62 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch