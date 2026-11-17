Oscar Global veröffentlichte am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.06 INR gegenüber -0.100 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch