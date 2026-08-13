Oscar Global legte Quartalsergebnis vor

Oscar Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.04 INR gegenüber -0.090 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch