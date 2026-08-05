Osaki Electric: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Osaki Electric hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 26.78 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7.79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.92 Milliarden JPY – ein Plus von 4.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Osaki Electric 21.97 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch