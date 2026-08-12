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12.08.2026 06:37:00
OSAKA YUKA INDUSTRY: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
OSAKA YUKA INDUSTRY hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 75.91 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31.94 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 349.4 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 276.5 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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