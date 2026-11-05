OSAKA STEEL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OSAKA STEEL äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

OSAKA STEEL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 98.79 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.150 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22.04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17.83 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 22.87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch