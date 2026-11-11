OSAKA SODA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

OSAKA SODA liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OSAKA SODA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

OSAKA SODA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25.49 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 29.52 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 27.33 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24.55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch