OSAKA SODA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

OSAKA SODA äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 40.49 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OSAKA SODA 24.22 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18.39 Prozent auf 28.75 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch