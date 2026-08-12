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12.08.2026 06:37:00
OSAKA KOHKI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
OSAKA KOHKI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 64.28 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4.38 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.03 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 9.23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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