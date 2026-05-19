OS Therapies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

OS Therapies hat am 18.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OS Therapies ein EPS von -0.180 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch