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19.05.2026 06:37:00
OS Therapies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
OS Therapies hat am 18.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OS Therapies ein EPS von -0.180 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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