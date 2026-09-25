Orzel Bialy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Orzel Bialy lud am 22.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.18 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.750 PLN je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24.64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 164.8 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 132.2 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch