ORVIS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ORVIS hat am 14.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 41.92 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 60.31 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat ORVIS mit einem Umsatz von insgesamt 2.97 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7.98 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch