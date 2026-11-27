Orvana Minerals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.06 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.120 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Orvana Minerals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 116.25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 32.3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0.360 CAD gegenüber -0.130 CAD je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Orvana Minerals 252.61 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 82.68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 138.28 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch