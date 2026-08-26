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26.08.2026 06:37:00
Ortivus (B) gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Ortivus (B) gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Ortivus (B) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.04 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.150 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.78 Prozent auf 19.3 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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