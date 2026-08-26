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26.08.2026 06:37:00
Ortivus (A) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Ortivus (A) lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.04 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ortivus (A) -0.150 SEK je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 19.3 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.7 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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