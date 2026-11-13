Ortin Laboratories: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ortin Laboratories hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.33 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ortin Laboratories -0.620 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.4 Millionen INR – ein Plus von 178.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ortin Laboratories 0.1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch