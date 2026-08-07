OrthoPediatrics legte Quartalsergebnis vor

OrthoPediatrics hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.30 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte OrthoPediatrics ebenfalls 0.300 USD je Aktie eingebüsst.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.44 Prozent auf 70.5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch