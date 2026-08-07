Orthofix Medical legte Quartalsergebnis vor

Orthofix Medical hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.39 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.85 Prozent auf 210.9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 203.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch