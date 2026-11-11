Orthofix Medical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Orthofix Medical hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Orthofix Medical ein Ergebnis je Aktie von -0.570 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Orthofix Medical mit einem Umsatz von insgesamt 207.9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1.08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch