Orthex legte Quartalsergebnis vor

Orthex lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.01 EUR. Im letzten Jahr hatte Orthex einen Gewinn von 0.050 EUR je Aktie eingefahren.

Orthex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.6 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch