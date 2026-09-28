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28.09.2026 06:37:00
Orosur Mining öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Orosur Mining hat sich am 25.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.030 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Orosur Mining ein Ergebnis je Aktie von 0.070 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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