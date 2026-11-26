Orogen Royalties präsentierte in der am 24.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Orogen Royalties im vergangenen Quartal 2.9 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54.79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Orogen Royalties 1.9 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch