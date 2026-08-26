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26.08.2026 06:37:00
Orogen Royalties gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Orogen Royalties hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 77.99 Prozent auf 3.7 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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