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18.11.2026 06:37:00
ORO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ORO veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29.54 JPY gegenüber 30.57 JPY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat ORO 2.32 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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