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21.08.2026 06:37:00
Ormester Vagyonvedelmi Nyrt Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Ormester Vagyonvedelmi Nyrt Registered hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17.00 HUF gegenüber 4.00 HUF im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1.36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 788.2 Millionen HUF. Im Vorjahreszeitraum waren 799.0 Millionen HUF in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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