Ormester Vagyonvedelmi Nyrt Registered äusserte sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 13.00 HUF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.00 HUF je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 800.0 Millionen HUF – ein Plus von 3.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ormester Vagyonvedelmi Nyrt Registered 773.4 Millionen HUF erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch