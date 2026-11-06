Ormat Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ormat Technologies veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ormat Technologies 0.390 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.17 Prozent auf 275.1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 249.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch