Ormat Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ormat Technologies hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.43 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ormat Technologies ein EPS von 0.460 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Ormat Technologies im vergangenen Quartal 258.8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ormat Technologies 234.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch