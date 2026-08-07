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07.08.2026 06:37:00
Orkla India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Orkla India hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6.40 INR. Im Vorjahresviertel waren 5.76 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.59 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 5.97 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 6.33 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 6.59 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.ch
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