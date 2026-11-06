Orkla India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Orkla India lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 6.70 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orkla India 5.60 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19.36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.50 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.76 Milliarden INR ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 6.70 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 7.60 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch