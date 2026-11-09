Orkla Asa (A) (spons ADRs) legte Quartalsergebnis vor

Orkla Asa (A) (spons ADRs) lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.19 USD gegenüber 0.160 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.78 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.84 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch