Orkla Asa (A) (spons ADRs): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Orkla Asa (A) (spons ADRs) äusserte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Orkla Asa (A) (spons ADRs) ein EPS von 0.160 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1.79 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.55 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.185 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1.89 Milliarden USD geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch