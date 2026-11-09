Orkla AS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Orkla AS präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.80 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Orkla AS ein EPS von 1.58 NOK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.26 Prozent auf 17.54 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte Orkla AS 17.95 Milliarden NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch