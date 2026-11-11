ORIX präsentierte Quartalsergebnisse

ORIX hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ORIX ein EPS von 0.990 USD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 5.01 Milliarden USD, gegenüber 5.40 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7.26 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch