Orix Leasing präsentierte Quartalsergebnisse

Orix Leasing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.86 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.70 PKR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.58 Milliarden PKR umgesetzt, gegenüber 1.87 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7.69 PKR. Im Vorjahr hatte Orix Leasing 7.43 PKR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 8.01 Milliarden PKR, gegenüber 8.41 Milliarden PKR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 4.77 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch