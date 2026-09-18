|
18.09.2026 06:37:00
Orix Leasing präsentierte Quartalsergebnisse
Orix Leasing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.86 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.70 PKR je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.58 Milliarden PKR umgesetzt, gegenüber 1.87 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7.69 PKR. Im Vorjahr hatte Orix Leasing 7.43 PKR je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 8.01 Milliarden PKR, gegenüber 8.41 Milliarden PKR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 4.77 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt stabilisiert sich am Freitag, während der deutsche Leitindex nachgibt. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.