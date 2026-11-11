Orix informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Orix hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 527.94 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 145.47 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 797.25 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 795.86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch