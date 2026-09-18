Orissa Minerals Development präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Orissa Minerals Development hat am 17.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5.75 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -4.640 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 286.5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 193.7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch