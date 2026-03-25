Orior strafft Struktur und hält an belgischer Fertigmenütochter Culinor fest

Zürich (awp) - Der Lebensmittelkonzern Orior hat eine Vereinfachung seiner Gruppenstruktur angekündigt und richtet sich strategisch neu aus. Für die belgische Fertigmenütochter Culinor fand er keinen geeigneten Käufer.

Im Zentrum der Restrukturierung steht die Bündelung mehrerer Tochtergesellschaften in der Orior Food AG, wie aus der am Mittwoch publizierten Folienpräsentation zum Jahresergebnis 2025 hervorgeht. Betroffen sind unter anderem Rapelli, Albert Spiess, Fredag, Pastinella und Le Patron. Damit sollen mittelfristig Kosten gesenkt und administrative Abläufe reduziert werden, wie es hiess.

Am belgischen Geschäft Culinor hält Orior derweil fest. Nach Prüfung strategischer Optionen habe sich kein angemessener Verkaufspreis erzielen lassen, teilte das Unternehmen mit. Zudem passe Culinor mit seinem Angebot an Frischmenüs zur neuen Ausrichtung der Gruppe.

Orior wollte ursprünglich bis im ersten Quartal 2026 einen Käufer für die Sparte gefunden haben. Der Verkauf hätte gemäss Schätzungen 50 bis 100 Millionen Franken einbringen können. Orior hatte allerdings bereits von Beginn weg klar gemacht, das Geschäft stärker zu integrieren, falls sich kein geeigneter Käufer finden lässt.

Investitionen in Rapelli

Parallel dazu wird die Bündner Trockenfleischmarke Albert Spiess neu ausgerichtet, um die Profitabilität zu steigern. Teile der Produktion sowie Logistikprozesse sollen bis Mitte 2026 zu Rapelli nach Stabio verlagert werden. Rapelli wird demnach mit einem mittleren einstelligen Millionenbetrag ausgebaut, um das zusätzliche Volumen zu bewältigen. Der Standort Schiers wird wie früher angekündigt deutlich verkleinert.

Damit richtet sich Orior neu aus. Das Ziel ist eine mittelfristige Rückkehr zu Wachstum. Das Unternehmen will seinen Fokus stärker auf Ernährungslösungen in den Bereichen Gesundheit und Betreuung richten. Zielgruppen seien neben älteren Menschen zunehmend auch jüngere Generationen. Das Unternehmen positioniert sich als integrierter Anbieter für Detailhandel und Gastronomie mit Frischmenüs und Menükomponenten, Frisch-Pasta, biologischen Säften, Terrinen und Pasteten, Convenience sowie Tessiner Charcuterie inklusive Salami.

to/hr