Orior sieht sich mit "Strategie 2025" auf Kurs

Zürich (awp) - Der Nahrungsmittelhersteller Orior sieht sich bezüglich seiner "Strategie 2025" auf Zielkurs. In allen gesetzten Zielen hätten wichtige und gute Fortschritte erzielt werden können, teilte das Unternehmen am Dienstag im Anschluss an einen Investorentag in Frankfurt am Main mit.

Im Rahmen der "Strategie 2025" strebt Orior ein durchschnittliches organisches Wachstum von 2 bis 4 Prozent, eine jährliche Steigerung des Betriebsergebnisses auf Stufe EBITDA und eine Marge von über 10 Prozent an.

So habe Orior seit Strategiebeginn durchschnittlich ein organisches Wachstum von 4 Prozent erzielt und die EBITDA-Marge jedes Jahr über 10 Prozent gehalten, heisst es in der Mitteilung weiter. Zudem sei die Verschuldungsquote seit 2020 kontinuierlich auf 2,06 mal reduziert worden und liege nun wesentlich unter der Zielgrösse von 2,5 mal. Die Eigenkapitalquote sei jährlich gesteigert und der ROCE bis Ende 2022 auf solide 15,5 Prozent erhöht worden.

Auch habe Orior die absolute Dividende seit dem Börsengang im Jahr 2010 jährlich erhöht. In Sachen Nachhaltigkeit habe man ebenfalls wichtige und gute Schritte gemacht, es gebe aber nach wie vor viel zu tun.

Die börsenkotierte Nahrungsmittelgruppe Orior ist spezialisiert auf Frisch-Convenience Food, Fleischveredelung und biologische Gemüse- und Fruchtsäfte und erzielte im ersten Halbjahr bei einem Umsatz von 312,1 Millionen einen Gewinn von 12,9 Millionen Franken.

pre/mk